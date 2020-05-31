لبنان | الثوار قطعوا مسارب ساحة عبد الحميد كرامي احتجاجاً على الغلاء

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ورددوا هتافات ضد المسؤولين والتجار والمصارف، مطالبين القضاء بفتح ملفات الفساد، ومحاكمة كل من سرق مال الدولة في أي موقع كان واسترداد الاموال المنهوبة.
وأكدوا أن “الانتفاضة مستمرة حتى تطهير الدولة من الفاسدين، وبناء دولة القانون والعدالة”.
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