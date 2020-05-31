لبنان | الثوار قطعوا مسارب ساحة عبد الحميد كرامي احتجاجاً على الغلاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 07:34 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 07:34 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ورددوا هتافات ضد المسؤولين والتجار والمصارف، مطالبين القضاء بفتح ملفات الفساد، ومحاكمة كل من سرق مال الدولة في أي موقع كان واسترداد الاموال المنهوبة.

وأكدوا أن “الانتفاضة مستمرة حتى تطهير الدولة من الفاسدين، وبناء دولة القانون والعدالة”.