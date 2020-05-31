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الأول بعمر 6 سنوات والثاني بعمر السنة، مما رفع عدد الإصابات في البلدة الى 6، فيما أتت نتائج الفحوص الـ 149 الباقية سلبية.
وتشير مصادر طبية متابعة إلى أنّ الإصابات في بلدة الصويري لا تزال محصورة في عائلة واحدة، ذلك أنّ جدة الطفلين لوالدتهما مصابة، وكذلك عمّهما العسكري مصاب أيضاً.
وتوضح بأنه لم تظهر أعراض على الطفلين، والعائلة تلتزم الحجر المنزلي.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إصابة طفلين بفيروس كورونا في الصويري البقاع الغربي والعائلة تلتزم الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.