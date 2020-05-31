لبنان | إصابة طفلين بفيروس كورونا في الصويري البقاع الغربي والعائلة تلتزم الحجر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 07:34 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 07:34 مساءً - مشاركة

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الأول بعمر 6 سنوات والثاني بعمر السنة، مما رفع عدد الإصابات في البلدة الى 6، فيما أتت نتائج الفحوص الـ 149 الباقية سلبية.

وتشير مصادر طبية متابعة إلى أنّ الإصابات في بلدة الصويري لا تزال محصورة في عائلة واحدة، ذلك أنّ جدة الطفلين لوالدتهما مصابة، وكذلك عمّهما العسكري مصاب أيضاً.

وتوضح بأنه لم تظهر أعراض على الطفلين، والعائلة تلتزم الحجر المنزلي.