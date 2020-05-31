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وجاء في البيان، “بعد إجراء فحص لأحد أبناء البلدة، الذي خالط مشتبها بإصابته بفيروس كورونا، من خارج البلدة، جاءت النتيجة بحمد الله سلبية، واستكمالا للاحتياطات والإجراءات المتبعة، سيبقى ضمن الحجر المنزلي مع عائلته- وكل من خالطه أو كان على تماس مباشر معه- لمدة 14 يوما، وضمن توجيهات خلية الأزمة في البلدية والمحافظة”.
وذكرت الأهالي بـ”ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية والبلديات، لا سيما عدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة، وعدم المشاركة في التجمعات، والالتزام الدقيق بتدابير الوقاية”.
وختمت “بتوكلنا على الله وتعاوننا، نواجه التحديات ونتخطى الأزمات”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية النميرية الجنوبية: نتيجة الفحص لأحد أبناء البلدة المخالط أتت سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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