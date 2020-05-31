لبنان | بلديات قضاء جبيل بدأت المرحلة الثالثة من برنامجها لمواجهة فيروس كورونا

ودعت كل من يرغب بالحصول على الدواجن الإتصال على الرقم 70/581830 ضمن مهلة اسبوع من تاريخ 2020/6/1، يوميا بين التاسعة صباحا والثانية بعد الظهر لتسجيل طلبهم وتسليم رقم العقار للتثبت من توافر الشروط، ومن ثم ابلاغهم موعد تسليمهم الحصة المخصصة لهم.

ولفتت البلدية، إلى أنه “منذ أكثر من ستة أشهر بدأنا نتخوف من ضائقة مالية واقتصادية بسبب الظروف الضاغطة في البلاد، فبدأنا المرحلة الأولى شهر كانون الأول 2019 مع مبادرة بعنوان ما صرنا على الأرض ثروتنا الأرض، في حضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ورعايته، واستصلحنا أرضا مهملة منذ 80 عاما وزرعناها، والاسبوع الماضي جنينا الموسم الأول. ثم انتقلنا الى المرحلة الثانية من مبادرة دعم صمود الأهل، فوزعت البلدية وجمعية هدفنا البذور والشتول للزراعة المنزلية على مجموعة كبيرة أبدت رغبتها في مباشرة الزراعة”.

وختمت متوجهة الى الاهالي: “اطمئنوا نحن باقون الى جانبكم، ولن نترككم وخصوصا في هذه الظروف”.