احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقالت، إن “هذا العمل الجبان والمدان وإن دل فإنما يدل على حال التفلت والفوضى الناجمة من الإنهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي لطالما حذرنا منه ونبهنا إليه”.
ولفت الى أن “القطاع التجاري الذي يرزح تحت وطأة غير مسبوقة من أعباء كارثية وانهيارات تهدد مصير المؤسسات واستمراريتها، تصدمه الجريمة، ويدق أعلى ناقوس الخطر”.
ودعت الى “إنزال عقوبة الإعدام في حق الجاني ليكون عبرة لمن اعتبر، وإلا حال الفوضى وشريعة الغاب سوف تلتهم ما تبقى من وطن”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جمعية تجار طرابلس أدانت في كتاب الجريمة التي أودت بحياة أحمد المظلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.