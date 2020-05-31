لبنان | جمعية تجار طرابلس أدانت في كتاب الجريمة التي أودت بحياة أحمد المظلوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 05:29 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 05:29 مساءً - مشاركة

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وقالت، إن “هذا العمل الجبان والمدان وإن دل فإنما يدل على حال التفلت والفوضى الناجمة من الإنهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي لطالما حذرنا منه ونبهنا إليه”.

ولفت الى أن “القطاع التجاري الذي يرزح تحت وطأة غير مسبوقة من أعباء كارثية وانهيارات تهدد مصير المؤسسات واستمراريتها، تصدمه الجريمة، ويدق أعلى ناقوس الخطر”.

ودعت الى “إنزال عقوبة الإعدام في حق الجاني ليكون عبرة لمن اعتبر، وإلا حال الفوضى وشريعة الغاب سوف تلتهم ما تبقى من وطن”.