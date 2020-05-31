لبنان | متى يعود مطار رفيق الحريري الدولي فتح أبوابه من جديد؟

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وأوضح لـ”الشرق الأوسط” أن 12 رحلة وصلت يوم أمس السبت إلى بيروت كملحق للمرحلة الثالثة من عودة المغتربين بعدما تعذر إتمامها في الأيام الماضية، لذلك سيتوجب تقييم الوضع بعد اتضاح عدد المصابين على متنها، وذلك “لا يمكن أن يحصل قبل 15 حزيران”.
وكشف الحسن أنه تمت المباشرة باتخاذ الإجراءات اللوجستية لمواكبة إعادة افتتاح المطار لجهة وضع العوازل وتحديد مساحات التباعد وغيرها من التدابير الجديدة التي ستشمل أيضاً إجراء أي راغب بزيارة لبنان فحص الـPCR قبيل توجهه إلى بيروت.
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