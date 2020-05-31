لبنان | وزارة الصحة: 29 إصابة جديدة وحالة وفاة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 03:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا، 2 بين المقيين و27 بين الوافدين، فيما أعلنت أيضاً عن تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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