لبنان | وحدة إدارة كوارث صور: 6 مصابين لوافدين من افريقيا

“بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، بتسجيل 6 حالات مؤكدة ومثبتة مخبريا بإصابتها ب covid-19، لوافدين من دول أفريقية مختلفة، والاشتباه بحالتين، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 49 مصابا توزعوا على 40 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 6 حالات محلية، وتماثل 11 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

وأعلنت الوحدة أنها ب”التعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وفرق جمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية -الدفاع المدني، تواكب المرحلة الرابعة من عودة المغتربين، من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل الوافدين ومتابعة نتائج PCR الخاصة بهم، ثم الإشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم، إذ أعطيت الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة التزام الحجر، وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

ولفتت الى أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت القاطنين في قضاء صور الى “الاستمرار بالالتزام التام لعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل”.