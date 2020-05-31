احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
“تم إجراء فحوص مخبرية جديدة ل 9 أشخاص، وإن عدد الحالات المثبتة مخبريا 3 حالات، وهي من سكان برجا (حالتان وافدتان من الخارج)، وأشار الى أن “اللجنة تنتظر نتائج 10 فحوص مخبرية”.
ولفت الى “انه تم حصر الأشخاص المخالطين بشكل مباشر وغير مباشر للحالات المثبتة، ويتم التواصل معهم من أجل التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما”، موضحا أن “عدد الأشخاص المحجورين القادمين من الخارج 26، وأن عدد الأشخاص المحجورين والمخالطين للحالات المثبتة 87”.
وأكدت اللجنة إنها “تتابع العائدين، لناحية التأكد من إلتزامهم الحجر المنزلي، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم التزام الحجر”.
وتمنت من أهالي برجا بشكل عام التزام قرار التعبئة العامة، لما فيه مصلحة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية برجا: 3 حالات مثبتة مخبرياً بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.