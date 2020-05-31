لبنان | غرفة إدارة الكوارث في عكار: لا إصابات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 03:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أن لا إصابات جديدة، تم تسجيلها خلال الساعات ال24الماضية في عكار. واستقر عدد المصابين المسجلين منذ 17آذار الفائت في المنطقة على 72 حالة. Advertisements – الحالات الايجابية: 38 – حالات الشفاء: 34 – حالات الحجر المنزلي : 299 بين مقيمين ووافدين.

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