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الفحوصات التي أجريت لعدد من سكان البلدة، جاءت جميعها سلبية، ما عدا حالة واحدة وافدة من الكويت.
وأشارت إلى أن هذه الفحوصات، أجريت وفق الجدول التالي:
– 6 أشخاص، على نفقة البلدية، في مختبرات مختلفة، معتمدة من قبل وزارة الصحة.
– 47 شخصا، في مختبرات المستشفيات الحكومية، من ضمنهم فحوصات الوافدين عند الوصول.
– 36 شخصا، بالتعاون مع جامعة البلمند، من خلال تطبيق “حياتي”.
– 14 شخصا، على نفقتهم الخاصة، في مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة.
– 12 شخصا، بالتعاون مع “التيار الوطني الحر” Rapid Test”.
وتمنت البلدية على جميع الأهالي “الاستمرار باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وتعبئة استمارة تطبيق “حياتي”، لمتابعة إجراء أكبر عدد ممكن من الفحوصات”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية أنفة: نتائج سلبية ل 115 شخصا باستثناء حالة وافدة من الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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