لبنان | بلدية أنفة: نتائج سلبية ل 115 شخصا باستثناء حالة وافدة من الكويت

الفحوصات التي أجريت لعدد من سكان البلدة، جاءت جميعها سلبية، ما عدا حالة واحدة وافدة من الكويت.

وأشارت إلى أن هذه الفحوصات، أجريت وفق الجدول التالي:

– 6 أشخاص، على نفقة البلدية، في مختبرات مختلفة، معتمدة من قبل وزارة الصحة.

– 47 شخصا، في مختبرات المستشفيات الحكومية، من ضمنهم فحوصات الوافدين عند الوصول.

– 36 شخصا، بالتعاون مع جامعة البلمند، من خلال تطبيق “حياتي”.

– 14 شخصا، على نفقتهم الخاصة، في مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة.

– 12 شخصا، بالتعاون مع “التيار الوطني الحر” Rapid Test”.

وتمنت البلدية على جميع الأهالي “الاستمرار باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وتعبئة استمارة تطبيق “حياتي”، لمتابعة إجراء أكبر عدد ممكن من الفحوصات”.