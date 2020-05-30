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أن أحد أبناء البلدة “خالط مشتبها بإصابته بفيروس كورونا من خارج البلدة، فأجريت الفحوصات اللازمة له، وستصدر النتيجة غدا. وهو حاليا ضمن الحجر المنزلي مع عائلته، وقيد المتابعة من قبل خلية الأزمة في البلدية والمحافظة.
وناشدت أهالي البلدة “بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية والبلديات، لا سيما عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وعدم المشاركة في التجمعات، والالتزام الدقيق بتدابير الوقاية”.
وتابعت قائلة لهم “إن التهاون وعدم أخذ الامر بالكثير من الجدية والمسؤولية، سيؤديان الى الانزلاق نحو كارثة صحية قد لا يمكننا احتواءها. كما عهدناكم منذ بداية الأزمة، ستبقون أهل العهد والوفاء، والصبر والإرادة. وبتوكلنا على الله، وتعاوننا، نواجه التحديات ونتخطى الأزمات”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية النميرية: إجراء فحص لمخالط وحجره مع عائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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