لبنان | وحدة كوارث قضاء صور: ارتفاع عدد المتعافين إلى 11

وكذلك عدم تسجيل أي حالة مشتبها باصابتها حتى ساعة إعداد التقرير، مقابل شفاء حالة واحدة “ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 11 حالة”، مشيرة إلى نقل الحالة المشتبه باصابتها التي سجلت أمس إلى مسشفى رفيق الحريري الجامعي، وهي من خارج القضاء.

ولفتت إلى أنه بعدم تسجيل أي حالة جديدة، بقي عدد المصابين في القضاء عند رقم 43 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 34 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 6 حالات محلية”.

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وأكدت أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول، وبمواكبة جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية الدفاع المدني، تقوم بمتابعة مستمرة للمغتربين أثناء حجرهم من خلال الزيارات الدورية، حيث تقدم الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالحجر وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وذكرت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختمت: “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.