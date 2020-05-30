لبنان | اتحاد العائلات البيروتية: لإقفال مبنى العمال في رأس النبع

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وناشد “وزارة الصحة الإسراع بنقل جميع العمال المصابين من المبنى المذكور، لمعالجتهم في مستشفيات متخصصة وعدم السماح بعودتهم إليه، وإقفال المبنى بالشمع الأحمر بعد تعقيمه، ومن ثم التخلص من المخالفات الحاصلة في إسكان مئات العمال الأجانب فيه، وإعادة المبنى إلى طبيعته كشقق للسكن وليس فندقا لحشر العمال”.
وأعلن تفهمه ل”قلق أهالي رأس النبع من عدم حسم موضوع هذا المبنى، والاستخفاف في مواجهة الأخطار المحيطة بهم”، مكررا مطالبته “لجميع المسؤولين، بإزالة الخطر الذي يستشعر به أهالي المنطقة بالسرعة القصوى”.
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