لبنان | اعتصام مفتوح لخفراء الجمارك الناجحين لبت تعيينهم

وقال البيان: “بعد التقدم الإيجابي في ملف التعيين في الأيام المنصرفة وبعد وصول المفاوضات الى طريق مسدود ومماطلة المعنيين في حل الخلافات، نسأل الحكومة كيف تريدون محاربة التهرب عبر المعابر وتعملون للاصلاحات وتدخلون النقود الى خزينة الدولة ما لم يتم تعييننا؟ كيف تحكمون إذا كانت الخلافات السياسية أكبر وأهم من الإصلاحات التي تزعمون بها ويطالب بها صندوق النقد الدولي؟ كيف تدعون بإصلاحات إذا لم يتم تعيين الناجحين في دورة خفراء الجمارك المعلقة منذ العام 2015 لسد عجز الجمارك والقيام بمهامها لضبط الحدود كما وزيادة إيرادات الدولة أم هي إصلاحات مزيفة؟”