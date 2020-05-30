لبنان | وزارة الصحة: خلال 24 ساعة تم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

16 عدد الحالات الجديدة التي سجلت بين المقيمين، 3 عدد الحالات الجديدة التي سجلت بين الوافدين، ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 شباط الماضي إلى 1191.

كما أعلنت تسجيل 82 حالة إستشفاء منها 4 في العناية المركزة خلال 24 ساعة المنصرمة، في حين بلغ عدد الحالات مع شفاء مخبري 708، بينما العدد التراكمي للوفيات منذ 21 شباط الماضي لا يزال 25.

وزير الصحة: ارتداء الكمامة من أساسيات العودة الآمنة الى الحياة الطبيعية

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من جهته أكد وزير الصحة حمد حسن، من مستشفى زحلة الحكومي، أن شعار وزارة الصحة في هذه الفترة هو ارتداء الكمامة التي هي من أساسيات العودة الآمنة الى الحياة الطبيعية.

وأكد أننا “نستمرّ في السير بوعي وحذر حتى ننتهي من محنة كورونا في محطتها الأخيرة”، آملا ألّا تكون بعيدة المنال، وداعياً الجميع إلى وضع الكمامة.