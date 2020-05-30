احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
الى ارتفاع عدد المصابين في عكار الى 72 إصابة مسجلة منذ 17 آذار الماضي، بعد تسجيل إصابتين جديدتين.
ووفق الجدول البياني المرفق: عدد الحالات الإيجابية 38، حالات الشفاء 34، حالات الحجر المنزلي 302 (مقيمين ووافدين).
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | غرفة إدارة الكوارث في عكار: إصابتان جديدتان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.