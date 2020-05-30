لبنان | غرفة إدارة الكوارث في عكار: إصابتان جديدتان

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 مايو 2020 04:21 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 مايو 2020 04:21 مساءً - مشاركة

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الى ارتفاع عدد المصابين في عكار الى 72 إصابة مسجلة منذ 17 آذار الماضي، بعد تسجيل إصابتين جديدتين.

ووفق الجدول البياني المرفق: عدد الحالات الإيجابية 38، حالات الشفاء 34، حالات الحجر المنزلي 302 (مقيمين ووافدين).