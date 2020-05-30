لبنان | نفايات طبية بين بعلبك ونحلة والبلدية تتحرك

وقال رعد: “بعد الكشف على النفايات الطبية المرمية في الطبيعة، تبين لنا أنها تعود لفترة شهر تقريبا، وكان هناك محاولة سابقة لحرقها، ولكن النيران لم تلتهم إلا القسم العلوي من الكمية، وهذه جريمة موصوفة بحق البيئة والسلامة العامة وصحة المواطنين”.

أضاف: “أخذت عينات من الأدوية والمواد الطبية لتحديد ماهيتها وتاريخ صلاحيتها، واتصلت برئيس بلدية نحلة الدكتور جمال يحفوفي وأطلعته على الأمر، كما أننا سنتقدم بشكوى قضائية ضد مجهول يوم الاثنين المقبل عبر محامي البلدية، لإجراء التحقيقات اللازمة لكشف مرتكبي هذه الجريمة البيئة ومحاسبتهم، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم”.