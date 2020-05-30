لبنان | الطقس غداً قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

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-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان، يتحول الى دافئ نسبيا يوم الاثنين وثم الى متقلب محليا بعد ظهر يوم الثلاثاء.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية. الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل. الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول تدرييجا خلال المساء الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة. الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة والتي تصل سرعتها أحيانا الى 65 كلم/ساعة. كما يتكون الضباب على المرتفعات ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على الجبال اعتبارا من بعد الظهر.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 الى 28 درجة. فوق الجبال من 14 الى 25 درجة. في الداخل من 13 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها من10 الى 25 كم/س.

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– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 29:05 ساعة غروب الشمس: 17:19