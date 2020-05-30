لبنان | بلدية اجدعبرين: نعاني أزمة مياه وعلى مصلحة الكورة حلها

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أن “القرية تعاني أزمة مياه، رغم وجود الينابيع التي تغذي المناطق المجاورة ضمن نطاقها الجغرافي”. وطلبت من الأهالي “المساعدة وعدم سداد المستحقات المتوجبة عليهم لمصلحة مياه الكورة، حتى حل هذه المشكلة في القرية”. وحذرت مصلحة المياه من “الإقدام على قطع المياه عن المواطنين”، ودعت إلى “السعي لحل المشكلة وتقوية الدفاش الأساسي الذي يضخ إلى القرية”.

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