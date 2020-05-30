لبنان | عميد المجلس التنفيذي لصندوق النقد: “رسالة المجتمع المدني اللبناني مهمة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ووصف عميد المجلس التنفيذي الرسالة بـ”المهمة”، وهي تشدد على أهمية ربط اي مساعدة للبنان باتخاذ اجراءات عملية حددتها الرسالة لتنفيذ اصلاحات بنيوية وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون.

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