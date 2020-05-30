لبنان | الجيش: توقيف سودانيين حاولوا دخول الأراضي الفلسطينية

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “أوقفت دورية من مديرية المخابرات ليل 29 أيار في محلة خلة وردة ـ عيتا الشعب، 3 أشخاص من التابعية السودانية لمحاولتهم الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في المحلة المذكورة، كما أوقفت في بلدة حولا شخصين آخرين من التابعية السودانية كانا في صدد التحضير للدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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