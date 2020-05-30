لبنان | وفاة شاب وجرح آخر بحادث سير في الدوير

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وفي التفاصيل، أن الشابين ه. ح. ر. (16 عاماً) وم. ح. س. (16 عاماً) كانا على متن دراجة نارية ATV، عندما صدمتهما شاحنة “بيك آب” من نوع “تويوتا” يقودها ع. ش. (32 عاماً) من بلدة أنصار، قرب “عياش ستيل” عند المدخل الغربي لبلدة الدوير، وعلى الفور نقلا إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول حيث توفي الشاب م. س. فجراً.

وحضر إلى مكان الحادث الخبير مصطفى حمادي ودوريات من مختلف الأجهزة الأمنية، وفتحوا تحقيقاً بملابساته.

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