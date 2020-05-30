لبنان | اعتصام عند مستديرة زحلة احتجاجاً على إقفال شركة ترابة السبع

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 مايو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكانت إدارة الشركة المذكورة اتخذت قراراً قضى بالإقفال وصرف العمال والموظفين، بسبب توقف العمل في المقلع منذ أواخر العام 2019 وعدم إعطاء الشركة مهلة قانونية من الوزارات المعنية تسمح لها بتشغيل المقالع الرئيسية التي تشكل مصدر الإنتاج.

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