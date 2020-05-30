لبنان | العثور على جثة عند شاطئ كفرعبيدا

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 مايو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتعمل عناصر من الأجهزة المختصة على الكشف عن هويتها والتأكد من الوجهة التي وصلت منها إلى بحر كفرعبيدا لتستقر على الشاطئ.

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