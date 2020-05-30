كتبت أسماء لمنور في السبت 30 مايو 2020 01:22 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واستطاعت القوى الامنية ابعادهم الى التقاطع المؤدي الى شارع الحمرا، في حين أصر المتظاهرون على البقاء في المكان الذي تراجعوا اليه وافترش بعض منهم الارض تعبيرا عن رفضهم لما يجري .

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إشكال بين القوى الامنية والمتظاهرين أمام مدخل وزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.