لبنان | بيان من الجمارك… هذا ما جاء فيه

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 مايو 2020 01:22 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “نظرا للظروف الإستثنائية التي يمر بها بلدنا والناجمة عن فيروس كورونا، والتي ما زالت قائمة، ومن أجل تخفيف الأعباء والمخاطر عن كاهل أصحاب العلاقة والموظفين على حد سواء، قررت مديرية الجمارك تمديد مهل الإستيراد وكذلك مهلة تسديد وضعية الإستيراد المؤقت للسيارات واليخوت والدراجات النارية، بصورة إستثنائية لغاية 30 تموز 2020 أو لغاية نهاية صلاحية دفاتر المرور الدولية العائدة لبعض السيارات، إذا كانت صلاحية هذه الدفاتر تنتهي قبل التاريخ المذكور”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.