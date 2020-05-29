لبنان | ريفي: خضوع رئيس الحكومة لشروط العهد أنهى عملياً دوره

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“خضوع رئيس الحكومة لشروط العهد وتقاسم بناء محطات الكهرباء والغاز، أنهى عمليا دور الرئيس دياب ووضعه على طريق الإستقالة، التي كلما كانت أسرع كلما حفظ صاحبها بعضا من ماء الوجه.
من يشكل حكومة “حزب الله” لا يفترض به أن يتوهم أن يحقق للبنانيين ما يحتاجونه. الإستقالة أفضل من التآكل”.
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