لبنان | شكوى ضد وزراء طاقة سابقين ومستشارين بجرم هدر المال العام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك انها ” تقدمت، ممثلة برئيسها المحامي لؤي غندور، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في وجه وزراء الطاقة السابقين: جبران باسيل، أرثيور نظاريان وسيزار أبي خليل، ومستشاري الوزيرين ندى البستاني وريمون غجر، وشركة “كارادينيز” التركية، بجرائم هدر المال العام والاختلاس واستغلال السلطة، تحقيقا للمصلحة الخاصة والإثراء غير المشروع والتزوير الجنائي وغيرها”.

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