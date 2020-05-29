لبنان | وزارة الصحة: 4 إصابات جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 03:33 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سجلت وزارة الصحة العامة 4 حالات كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 1172 اصابة.

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