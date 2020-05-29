لبنان | إعادة إجراء فحوص الـPCR لمصابين بكورونا في القطين- الضنية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 03:33 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تقوم خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية وجهاز الطوارئ والإغاثة، بالتعاون مع وزارة الصحة، بأخذ عينات الـPCR من الذين ثبتت إصابتهم بكورونا في بلدة القطين، وذلك لإعادة الفحوص والتأكد من خلوّهم من الفيروس.

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