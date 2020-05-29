لبنان | لجان أهل المدارس الكاثوليكية في كسروان وجبيل: لحسم نسبة لا تقل عن 40% من القسط

وخصص الاجتماع للتشاور في الشؤون التربوية والمالية المتعلقة بالعام الدراسي 2019-2020 وما رافقه من تداعيات سلبية بسبب انتشار وباء كورونا والذي أدى عمليا الى عدم إكمال العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى الضائقة المالية والاقتصادية التي يعاني منها الأهل والتي أدت الى فقدان العديد منهم عمله بشكل كامل أو خسر بعضهم الآخر جزءا كبيرا من مداخيله.

واعتبر الاتحاد في بيان، أن “قدرة الأهل على تسديد أقساط أبنائهم المدرسية أصبحت شبه معدومة، فلا قدرة لهم على تسديد ما تبقى من أقساط عن السنة الدراسية 2019/2020. وعلى هذا الأساس، إن الحل الأمثل اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة كل من المدرسة والأهل والمعلم، يتمثل بحسم نسبة لا تقل عن 40% من القسط المدرسي عن السنة الدراسية المذكورة”.

وشكر “المدارس التي قامت فعليا بحسم جزء من القسط المدرسي إستجابة لطلب الأهل وتحسسا مع وضعهم المالي”.

وطلب من “إدارات المدارس تسجيل جميع تلامذتهم للعام الدراسي المقبل من دون إشتراط تسديد كامل الأقساط المدرسية غير المدفوعة بعد، كما ومراعاة أوضاع ذوي التلاميذ الذين يعانون أوضاعا إقتصادية ومالية صعبة جدا، وعدم صرف أي تلميذ لم يستطع ذووه تسديد كامل الأقساط المدرسية المستحقة”.

وقرر الإتحاد إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة تنفيذ التوصيات المذكورة.