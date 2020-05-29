لبنان | إختناق 5 أشخاص في حريق داخل احد المنازل في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 11:24 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعاف 4 ميدانيا، فيما عمل الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف الإصابة الأخرى، في حين عمل فوج إطفاء طرابلس والدفاع المدني على إطفاء الحريق. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.