كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 11:24 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأعلن إمام بلدة لاسا الشيخ محمد العيتاوي في بيان “تأجيل المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه صباح اليوم وذلك في إطار المساعي الحثيثة لإبعاد قضية الخلاف العقاري في لاسا عن التجاذب الإعلامي، وحصره ضمن الإطار القانوني الذي تتابعه لجنة مشتركة شكلت منذ أعوام وتضم ممثلا عن البطريركية المارونية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمرجعيات السياسية”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إمام لاسا الشيخ محمد العيتاوي أرجأ مؤتمره الصحافي المقرر اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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