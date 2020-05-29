لبنان | وزارة الصحة العامة تطلق 150 فحص PCR للمحتكين وبشكل عشوائي في مجدل عنجر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 11:24 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا والتي سجلت 61 إصابة في بلدة مجدل عنجر، اطلقت وزارة الصحة 150 فحص PCR للمحتكين وبشكل عشوائي في بلدة مجدل عنجر . المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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