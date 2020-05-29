كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 11:24 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصدرت اليوم الجمعة نتائج فحوص ال PCR التي اجرتها بلديتي جنجلايا وعقتنيت قضاء صيدا، بالتعاون مع المركز الطبي للجامعة الاميركية اللبنانية – مستشفى رزق، وجاءت كلها سلبية. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نتائج فحوص PCR بلدتي جنجلايا وعقتنيت جاءت كلها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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