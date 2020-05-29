كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 11:24 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ولضمان جهوزية المجلس، كشف رئيسه نبيه بري انه على اتصال مع كل من الرئيسين ميشال عون وحسان دياب لفتح عقد استثنائي، يستمر لغاية بدء العقد العادي الثاني بعد 15 تشرين اول المقبل. المصدر صوت بيروت إنترناشونال اللواء

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اتصال بين بري ودياب وعون لفتح عقد استثنائي لغاية بدء العقد العادي الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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