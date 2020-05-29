لبنان | بالأسماء… التعيينات الإدارية على طاولة مجلس الوزراء اليوم

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واوضحت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” ان بند التعيينات لا يزال مدرجا على جدول اعمال مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الجمعة، وان الوزراء تسلموا ثلاثة اسماء للمرشحين في هذه التعيينات مع السير الذاتية تمهيدا للاختيار او التصويت بحسب هذه المصادر.

اما المرشحون لمركز رئيس مجلس الخدمة المدنية فهم:

محمد بيضون

رندة يقظان

ميرفت عيتاني

وعلم ان المرشحين لمركز المحافظ هم:

القاضي وهيب دورة

القاضي مروان عبود

نسيب ايليا

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في حين ان المرشحين لمركز مدير عام الاستثمار هم:

غسان نور الدين

علي زيدان

باسم شريف

ورشح لمركز مدير عام الاقتصاد كل من:

محمد بو حيدر

موسى كريم

علي شكرون

وافيد بان هناك اتجاها لتعيين مروان عبود محافظاً لبيروت ومحمد بو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد وغسان نور الدين مديراً عاماً للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه كما فهم ان منصب رئاسة مجلس الخدمة المدنية قد يؤول اما الى محمد بيضون او رندة يقظان.