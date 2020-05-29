لبنان | إجراءات مشددة في صور وضواحيها للحد من تفشي الفيروس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 01:19 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجابت آليات عسكرية شوارع المدينة ومداخلها، وأطلقت عبر مكبرات الصوت نداءات تحذر اصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، الالتزام بالقوانين وإقفالها تحت طائلة المسؤولية. ودعت المواطنين الى الالتزام بالمنازل ومنع التجمعات، محذرة بان ابتداء من غد، ستكون إجراءات مشددة، وستحرر محاضر ضبط بالمخالفين.

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