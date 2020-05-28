كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تزامنا قام محتجون آخرون بقطع مستديرة بيستاشيو_الميناء احتجاجا على الغلاء وعدم إقرار قانون العفو العام.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اهالي الموقوفين الاسلاميين قطعوا الطرقات المؤدية الى ساحة عبد الحميد كرامي احتجاجاً على عدم اقرار قانون العفو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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