لبنان | طائرة عسكرية مصرية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 08:28 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 08:28 مساءً - مشاركة

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أقلت على متنها طاقما مشغلا جديدا للمستشفى المصري في بيروت، وشحنة من الادوية والمستلزمات الطبية التي ستؤمن استمرار الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

وأشرف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، بحضور الملحق العسكري المصري أحمد الشحات، على عملية التبديل الآمنة وما تتطلبه شروط الوقاية من فيروس كورونا للطاقم المشغل للمستشفى في لبنان.