كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 06:24 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أنه “بتوجيه من الوزير راوول نعمه، تم توقيف صاحب محطة وقود في منطقة عاليه لارتكابه مخالفة احتكار مادة المازوت، بإشارة من المدعي العام المالي وبمؤازرة مديرية قوى أمن الدولة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الاقتصاد: توقيف صاحب محطة وقود في عاليه لاحتكاره مادة المازوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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