لبنان | وحدة ادارة الكوارث في صور: لا اصابات اليوم

انه “بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال لم يسجل اليوم أي إصابة على مستوى القضاء ب covid_19، في حين تم تسجيل حالة شفاء واحدة اليوم ليرتفع عدد المتعافين الى 10 حالات مؤكدة بعد إجراء الفحوص المخبرية المطلوبة .

وتم تسجيل 3 حالات مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير، وقد صدرت نتائج جميع الحالات التي كانت قيد المتابعة في الأمس ومن بينها نتائج الاهل في مجدل زون وجاءت جميعها سلبية

وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 43 توزعوا على الشكل التالي:

34 حالة وافدة من إفريقيا.

3 حالات وافدة من أوروبا.

6 حالات محلية.

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وقد تماثل 10 منهم الى الشفاء تماما”.

وأضاف البيان: “ان وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وبمواكبة جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية -الدفاع المدني – تقوم بمتابعة مستمرة للمغتربين أثناء حجرهم من خلال الزيارات الدورية بحيث تقدم الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة التزام الحجر وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

أن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء. وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة.

وختم: “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار في الالتزام التام لعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل”.