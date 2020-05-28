كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 06:24 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “‏موضوع التعيينات المتعلقة بالفئة الاولى اخذ سجالا لان الصيغة الاولى للقانون كانت متناقضة، بعدها وافق النائب جورج عدوان على ادخال تعديلات عليها فأصبحت اكثر واقعية. لكن يبقى ان نرى الصيغة النهائية للقانون لكي لا تتعارض الالية مع النص الدستوري”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بو صعب: موضوع تعيينات الفئة الأولى اخذ سجالاً لأن الصيغة الأولى للقانون كانت متناقضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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