لبنان | جولة لمفتشي حماية المستهلك على محطات المحروقات في عكار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 06:24 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قام مفتشو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في محافظة عكار، بمؤازرة من دورية من مكتب حلبا في مديرية امن الدولة – عكار، بجولة موسعة على محطات المحروقات، وذلك على اثر شكاوى تتعلق بمادة المازوت. وتم تنظيم محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين.

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