لبنان | فهمي: أخبار الفساد بغياب محاسبة الفاسدين تدفع بالمواطن الى اليأس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 06:24 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “أخبار الفساد بغياب محاسبة الفاسدين تدفع بالمواطن الى اليأس والاعتقاد ان هناك من هم فوق القانون. على اهل القانون ان يثبتوا العكس. القانون فوق الجميع كما يجب ان يكون”.

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