كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 06:24 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “إنجاز كبير تحقق بإقرار مجلس النواب اقتراح القانون المقدم من تكتل “الجمهورية القوية” الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى بعد تعديل بعض بنوده . تصويت التيار الوطني الحر ضده ونية الطعن به لعدم تضمنه حق الوزير في طرح 3 اسماء على مجلس الوزراء يكشف من يسعى للتسييس واحتكار التعيينات”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | شدياق: طعن التيار الحر باقتراح قانون آلية التعيينات يكشف من يسعى للتسييس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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