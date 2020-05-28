لبنان | جعجع: وأخيراً انتصرنا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 06:24 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “وأخيراً انتصرنا… أقرّت آلية التعيينات لموظفي الفئة الأولى والمدراء العامين والمراكز العليا في الدولة في جلسة مجلس النواب اليوم… بعد أن صارعنا من أجل إقرارها على مدى سنوات طويلة”.

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