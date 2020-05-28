لبنان | ضبط كمية من البطاطا محشوة بحبوب مخدرة في سجن اميون

“بتاريخ 28/5/2020، وفي أثناء تفتيش الزائرين الوافدين إلى مبنى سجن أميون، ضبط أحد عناصر السجن مع إحدى السيدات وتدعى: ن. ح. (مواليد عام 1974، لبنانية)- /165/ حبة مخدرة من نوعين مختلفين، مخبأة بحرفية داخل كمية من خضار البطاطا، كانت في صدد تسليمها الى ابنها السجين، بجرم ترويج وتعاطي مخدرات: م. ص. (مواليد عام 1996، لبناني).

بالتحقيق مع السيدة أفادت بأنها تجهل ما بداخل البطاطا، وانها تحملها لابنها كهدية من أحد رفاقه ويدعى (أ. ك.) الذي كان موقوفا معه في السجن ذاته.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.