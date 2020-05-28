لبنان | انطلاق حملة فحوصات الـ PCR لنازحين في مجمع الأوزاعي في صيدا

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وذلك في إطار الحملات التي تنفذها وزارة الصحة في عدة مناطق لبنانية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومستشفى رفيق الحريري الجامعي، وبلدية صيدا، والمفوضية العليا للاجئين الفلسطينيين، والجمعيات الأهلية في المدينة. وسيتم إجراء الفحوصات ل 500 من النازحين نساء ورجالا واطفالا، من عمر السنتين وما فوق من اصل 1000 نازح .
وأشار عضو مجلس بلدية صيدا كامل كزبر لـ “الوكالة الوطنية للاعلام” الى ان الفحوصات ستجري على أيام عدة، بدءا من اليوم وغدا، على أن تستكمل في مطلع الأسبوع المقبل، وقال “إن هناك تجاوبا من النازحين السوريين تجاه الفحوصات، التي تم تنظيم عملية إجرائها بتخصيص اقسام منفصلة للرجال والنساء والاطفال”، املا “خروج نتائج الاختبارات ببشائر مطمئنة للجميع .”
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